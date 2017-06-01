В Кыштыме ОМОН из Челябинска нагрянул к наркоторговцам

Автор: КР от Вчера, 11:45 Категория: Происшествия

Сотрудники межрайонного отдела № 4 по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, которые дислоцируются в нашем городе, совместно с отрядом ОМОН Управления Росгвардии по Челябинской области задержали троих кыштымцев, подозреваемых в наркопреступлениях.

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, информация об их преступной деятельности поступила в полицию от жителей нашего города. В частном доме в районе Ближней Дачи, принадлежащем одному из троицы, силовики изъяли 230,33 грамма марихуаны, которую мужчины 1984, 1985 и 1991 годов рождения сами же и выращивали. В этом же доме были обнаружены 30 контейнеров с рассадой конопли, из которой молодые люди и получали наркотическое психотропное вещество – марихуану. В их арсенале были также весы, упаковочный материал, семена, приспособления для выращивания и культивирования запрещённых растений.

– По адресам всех троих проведены обыски, в результате которых также обнаружены наркотики и деньги от их реализации, – сказала Светлана Дятлова. – Сейчас подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. В отношении них возбуждено уголовное дело по факту изготовления и реализации наркотиков в особо крупном размере. Максимальная санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Все трое не женаты, официально не трудоустроены.