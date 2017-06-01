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Жительница Кыштыма оставила своего любовника без болгарки и сварочного аппарата

Автор: КР от Сегодня, 16:17 Категория: Происшествия

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Житель Кыштыма снял для своей зазнобы один из частных домов в посёлке Большие Егусты. Втайне от жены он время от времени приезжал к своей ещё одной второй половине, привозил ей деньги. На съёмном жилье он хранил и некоторые свои вещи – электропилы, сварочный аппарат, болгарку.

 

Во время очередного отсутствия бойфренда женщина решила продать весь его инструмент, чтобы купить выпивку.

 

– В общей сложности она причинила знакомому ущерб на сумму свыше 45 тысяч рублей, – сказал сайту «КР» исполняющий обязанности прокурора города Кыштыма Константин Паутов. – После этого инцидента чувства, по всей видимости, поугасли. Мужчина настаивает на привлечении подозреваемой к уголовной ответственности.

 

По факту кражи ей грозит до пяти лет лишения свободы.

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