Жительница Кыштыма оставила своего любовника без болгарки и сварочного аппарата
Автор: КР от Сегодня, 16:17 Категория: Происшествия
Житель Кыштыма снял для своей зазнобы один из частных домов в посёлке Большие Егусты. Втайне от жены он время от времени приезжал к своей ещё одной второй половине, привозил ей деньги. На съёмном жилье он хранил и некоторые свои вещи – электропилы, сварочный аппарат, болгарку.
Во время очередного отсутствия бойфренда женщина решила продать весь его инструмент, чтобы купить выпивку.
– В общей сложности она причинила знакомому ущерб на сумму свыше 45 тысяч рублей, – сказал сайту «КР» исполняющий обязанности прокурора города Кыштыма Константин Паутов. – После этого инцидента чувства, по всей видимости, поугасли. Мужчина настаивает на привлечении подозреваемой к уголовной ответственности.
По факту кражи ей грозит до пяти лет лишения свободы.
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