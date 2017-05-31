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Девушка из Кыштыма пыталась покончить с собой по «рецепту» из интернета

Автор: КР от Вчера, 16:30 Категория: Происшествия

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В свои 20 лет жительница нашего города уже успела хлебнуть неприятностей. Она была судима по уголовной статье за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков. А недавно влюбилась, но её чувства остались безответными.

 

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, молодая особа прочитала в интернете руководство, каким способом можно наложить на себя руки. И, недолго думая, решила испробовать его на себе. К потерпевшей вовремя подоспела соседка. Она вызвала скорую помощь. Девушку откачали, сейчас её жизни ничто не угрожает.

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