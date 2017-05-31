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Жителя Кыштыма будут судить за убийство двоих знакомых

Автор: КР от Вчера, 08:47 Категория: Происшествия

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Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение в отношении 47-летнего жителя Кыштыма. Он обвиняется в убийстве двух человек.

 

По версии следствия, в ночь на 16 августа прошлого года во время распития спиртного с двумя знакомыми жителями Кыштыма, мужчина нанёс им множество ударов монтировкой и ножом в различные области тела. От причинённых травм пострадавшие скончались на месте.

 

Чтобы скрыть преступление, кыштымец поджог один из трупов, а сам убежал. Пожар удалось своевременно ликвидировать: соседи вызвали пожарных.

 

Обвиняемый всё это время содержится под стражей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Челябинский областной суд.

 

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