Жителя Кыштыма будут судить за убийство двоих знакомых
Автор: КР от Вчера, 08:47 Категория: Происшествия
Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение в отношении 47-летнего жителя Кыштыма. Он обвиняется в убийстве двух человек.
По версии следствия, в ночь на 16 августа прошлого года во время распития спиртного с двумя знакомыми жителями Кыштыма, мужчина нанёс им множество ударов монтировкой и ножом в различные области тела. От причинённых травм пострадавшие скончались на месте.
Чтобы скрыть преступление, кыштымец поджог один из трупов, а сам убежал. Пожар удалось своевременно ликвидировать: соседи вызвали пожарных.
Обвиняемый всё это время содержится под стражей.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Челябинский областной суд.
Комментарии
Молодой челябинский хирург предпочла не возвращать родному Кыштыму деньги за своё образование (Альф)
Не отреагировала молодой врач и на требование вернуть потраченные на неё муниципальные деньги с набежавшими процентами – всего 16 500 рублей. Напишите название ВУЗа, в котором за 16500 >>>
Молодой челябинский хирург предпочла не возвращать родному Кыштыму деньги за своё образование (Гость Катя)
Не факт, что эта девушка смогла бы поступить на бюджетное место, если бы не целевой набор. И пришлось бы ей, точнее, ее родителям, выложить за диплом намного больше денег, раз так в двадцать -тридцать >>>
Русская медная компания подарила подросткам Кыштыма современную площадку для воркаута (Горожанин)
Здорово, конечно, молодцы. Но. Медеэлектролитный завод, которым РМК представлена в Кыштыме, находится в микрорайоне "Нижний", где так же есть школа №2, при которой так же есть подходящая площадка. П >>>
Молодой челябинский хирург предпочла не возвращать родному Кыштыму деньги за своё образование (slesar)
Вы думаете человек изначально не хотел возвращаться? Просто наверное есть с чем сравнивать. >>>
В Кыштыме в массовом порядке начали штрафовать водителей, которые паркуют свои автомобили на тротуарах (Антошка)
Ага, особенно когда каменистая почва без травы. А на плане 30 летней давности там газон.На фотке к статье - автомобилистам, судя по знаком, как раз надо парковаться с заездом на тротуар. >>>
Все комментарии