Жителя Кыштыма будут судить за убийство двоих знакомых

Автор: КР от Вчера, 08:47 Категория: Происшествия

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение в отношении 47-летнего жителя Кыштыма. Он обвиняется в убийстве двух человек.

По версии следствия, в ночь на 16 августа прошлого года во время распития спиртного с двумя знакомыми жителями Кыштыма, мужчина нанёс им множество ударов монтировкой и ножом в различные области тела. От причинённых травм пострадавшие скончались на месте.

Чтобы скрыть преступление, кыштымец поджог один из трупов, а сам убежал. Пожар удалось своевременно ликвидировать: соседи вызвали пожарных.

Обвиняемый всё это время содержится под стражей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Челябинский областной суд.