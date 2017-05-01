Полицейские Кыштыма предупреждают о новом виде мошенничества
Автор: КР от Вчера, 09:26 Категория: Происшествия
Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, в нашем регионе зафиксированы первые случаи квартирных краж, выполненных по схемам, не встречавшимся ранее. Теперь воры втираются в доверие к детям и под любым предлогом пытаются попасть вместе с ними в жилища.
Так, на прошлой неделе в городе Копейске произошла целая серия подобных преступлений. Женщины подкарауливали учеников начальных классов у школ и во дворах домов. Они называли себя приятельницами мам и говорили, что должны вернуть им долг.
Узнав, что дома никого нет, воровки просили пустить их в квартиру, чтобы оставить там деньги. После этого они спокойно обчищали дома. Преступницы пока на свободе и не исключено, что они отправятся на гастроли по другим городам Челябинской области.
Полицейские рекомендуют родителям поговорить со своими детьми об опасности, предупреждать, что нельзя разговаривать с незнакомыми людьми, а в случае, если взрослые слишком навязчивы, попытаться убежать, позвать на помощь кого-то из взрослых или позвонить родителям.
В этом году в Кыштымском городском округе зарегистрировано 27 случаев мошенничества. Девять из них раскрыты.
Комментарии
Молодой челябинский хирург предпочла не возвращать родному Кыштыму деньги за своё образование (slesar)
Вы думаете человек изначально не хотел возвращаться? Просто наверное есть с чем сравнивать. >>>
В Кыштыме в массовом порядке начали штрафовать водителей, которые паркуют свои автомобили на тротуарах (Антошка)
Ага, особенно когда каменистая почва без травы. А на плане 30 летней давности там газон.На фотке к статье - автомобилистам, судя по знаком, как раз надо парковаться с заездом на тротуар. >>>
Молодой челябинский хирург предпочла не возвращать родному Кыштыму деньги за своё образование (ДИАНА ДЕМИДОВА)
Режиссёров судить нельзя,потому что они режиссёры (Сенцов,Серебренников,терроризм,растрата государственных денег) Врачей судить нельзя,потому что... ... О правовом государстве остаётся только мечтать >>>
Молодой челябинский хирург предпочла не возвращать родному Кыштыму деньги за своё образование (Фигище)
Фигассе, деньжыщи...Где ж она 16 тыщь возьмёт-то? >>>
Молодой челябинский хирург предпочла не возвращать родному Кыштыму деньги за своё образование (Кирилл Мазур)
может она врач хороший , но как человек- ...авно ! деньки взыскать с чиновника администрации , который допустил просрочку исковой давности >>>
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