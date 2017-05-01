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Полицейские Кыштыма предупреждают о новом виде мошенничества

Автор: КР от Вчера, 09:26 Категория: Происшествия

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Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, в нашем регионе зафиксированы первые случаи квартирных краж, выполненных по схемам, не встречавшимся ранее. Теперь воры втираются в доверие к детям и под любым предлогом пытаются попасть вместе с ними в жилища.

 

Так, на прошлой неделе в городе Копейске произошла целая серия подобных преступлений. Женщины подкарауливали учеников начальных классов у школ и во дворах домов. Они называли себя приятельницами мам и говорили, что должны вернуть им долг.

 

Узнав, что дома никого нет, воровки просили пустить их в квартиру, чтобы оставить там деньги. После этого они спокойно обчищали дома. Преступницы пока на свободе и не исключено, что они отправятся на гастроли по другим городам Челябинской области.

 

Полицейские рекомендуют родителям поговорить со своими детьми об опасности, предупреждать, что нельзя разговаривать с незнакомыми людьми, а в случае, если взрослые слишком навязчивы, попытаться убежать, позвать на помощь кого-то из взрослых или позвонить родителям.

 

В этом году в Кыштымском городском округе зарегистрировано 27 случаев мошенничества. Девять из них раскрыты.

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