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Пропавший житель Кыштыма жив. Его знакомые обиделись на журналистов

Автор: КР от Вчера, 15:04 Категория: Происшествия

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В течение пяти дней на Южном Урале искали мужчину, который ещё 23 мая уехал на личном автомобиле из Кыштыма. По словам родственников, он планировал побывать  в Верхнем Уфалее, а затем отправиться в Екатеринбург на работу. Однако на рабочем месте он так и не появился и перестал выходить на связь. Через несколько дней тревожного ожидания близкие обратились в полицию. К поискам пропавшего подключились волонтёры центра «Легион-СПАС».

 

Об исчезновении жителя Кыштыма сообщили многие региональные СМИ.  В описании его внешности была указана особая примета: один глаз мужчины немного косит.  Эта особенность легла в основу заголовка, под которым информация о поисках человека появилась на сайте Первого областного канала: «Косой житель Кыштыма исчез по дороге на работу в соседний регион».

 

Бестактность журналистов возмутила родственников и других читателей. Заглавие показалось им уничижительным и грубым. В комментариях к заметке люди говорили о том, что так можно  обидеть человека и его родных. И, действительно, обидели. В редакцию «КР» позвонили знакомые мужчины.

 

– Что же позволяют себе ваши коллеги? Свяжитесь с ними, пристыдите! Родным и так тяжело, места себе не находят, а тут такое название – как издёвка, честное слово!

 

Наше вмешательство не потребовалось. Областное телевидение сегодня утром по собственной инициативе изменило заголовок. Теперь заметка называется «Страдающий косоглазием житель Кыштыма исчез по дороге на работу в соседний регион». Насколько этичен этот вариант, судить читателям.

 

К счастью, пропавший мужчина был обнаружен целым и невредимым в Верхнем Уфалее. По его словам, он  глубоко переживал развод с женой и уединился специально, чтобы разобраться в себе. По этой же причине он отключил телефон и не выходил на связь.  

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