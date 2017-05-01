Пропавший житель Кыштыма жив. Его знакомые обиделись на журналистов
Автор: КР от Вчера, 15:04 Категория: Происшествия
В течение пяти дней на Южном Урале искали мужчину, который ещё 23 мая уехал на личном автомобиле из Кыштыма. По словам родственников, он планировал побывать в Верхнем Уфалее, а затем отправиться в Екатеринбург на работу. Однако на рабочем месте он так и не появился и перестал выходить на связь. Через несколько дней тревожного ожидания близкие обратились в полицию. К поискам пропавшего подключились волонтёры центра «Легион-СПАС».
Об исчезновении жителя Кыштыма сообщили многие региональные СМИ. В описании его внешности была указана особая примета: один глаз мужчины немного косит. Эта особенность легла в основу заголовка, под которым информация о поисках человека появилась на сайте Первого областного канала: «Косой житель Кыштыма исчез по дороге на работу в соседний регион».
Бестактность журналистов возмутила родственников и других читателей. Заглавие показалось им уничижительным и грубым. В комментариях к заметке люди говорили о том, что так можно обидеть человека и его родных. И, действительно, обидели. В редакцию «КР» позвонили знакомые мужчины.
– Что же позволяют себе ваши коллеги? Свяжитесь с ними, пристыдите! Родным и так тяжело, места себе не находят, а тут такое название – как издёвка, честное слово!
Наше вмешательство не потребовалось. Областное телевидение сегодня утром по собственной инициативе изменило заголовок. Теперь заметка называется «Страдающий косоглазием житель Кыштыма исчез по дороге на работу в соседний регион». Насколько этичен этот вариант, судить читателям.
К счастью, пропавший мужчина был обнаружен целым и невредимым в Верхнем Уфалее. По его словам, он глубоко переживал развод с женой и уединился специально, чтобы разобраться в себе. По этой же причине он отключил телефон и не выходил на связь.
Комментарии
В Кыштыме казаков стало на дюжину больше (Кирилл Мазур)
развели демагогию в комментариях умники ть >>>
В Кыштыме казаков стало на дюжину больше (Горожанин)
Видимо отстал от жизни - считал, что казаки прежде других знают свою историю и традиции, и таким бредом, как национализм, не болеют Если не так, значит, осталось одно название >>>
Судмедэксперту Кыштыма привезли кисть с шестью пальцами (Наблюдатель2)
Чтото я не понял, судя по фото там нет когтей как у медведя На фото явно не медвежья лапа бред какой-то >>>
Приехав в сад, жительница Кыштыма обнаружила, что в её сарае сосед оборудовал котельную (Кирилл Мазур)
виновные лица должны быть наказаны >>>
В Кыштыме казаков стало на дюжину больше (Заснувший казачок)
Горожанин Вылезьте из интернета и пообщайтесь с нынешними казаками и вам быстро обяснят кто может быть казаком а кто нет сли вы не знали что среди казаков много националистов то у меня для вас плохи >>>
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