Пропавший житель Кыштыма жив. Его знакомые обиделись на журналистов

Автор: КР от Вчера, 15:04 Категория: Происшествия

В течение пяти дней на Южном Урале искали мужчину, который ещё 23 мая уехал на личном автомобиле из Кыштыма. По словам родственников, он планировал побывать в Верхнем Уфалее, а затем отправиться в Екатеринбург на работу. Однако на рабочем месте он так и не появился и перестал выходить на связь. Через несколько дней тревожного ожидания близкие обратились в полицию. К поискам пропавшего подключились волонтёры центра «Легион-СПАС».

Об исчезновении жителя Кыштыма сообщили многие региональные СМИ. В описании его внешности была указана особая примета: один глаз мужчины немного косит. Эта особенность легла в основу заголовка, под которым информация о поисках человека появилась на сайте Первого областного канала: «Косой житель Кыштыма исчез по дороге на работу в соседний регион».

Бестактность журналистов возмутила родственников и других читателей. Заглавие показалось им уничижительным и грубым. В комментариях к заметке люди говорили о том, что так можно обидеть человека и его родных. И, действительно, обидели. В редакцию «КР» позвонили знакомые мужчины.

– Что же позволяют себе ваши коллеги? Свяжитесь с ними, пристыдите! Родным и так тяжело, места себе не находят, а тут такое название – как издёвка, честное слово!

Наше вмешательство не потребовалось. Областное телевидение сегодня утром по собственной инициативе изменило заголовок. Теперь заметка называется «Страдающий косоглазием житель Кыштыма исчез по дороге на работу в соседний регион». Насколько этичен этот вариант, судить читателям.

К счастью, пропавший мужчина был обнаружен целым и невредимым в Верхнем Уфалее. По его словам, он глубоко переживал развод с женой и уединился специально, чтобы разобраться в себе. По этой же причине он отключил телефон и не выходил на связь.