В Кыштыме потерпевший заступился за своих похитителей
Автор: КР от Сегодня, 13:30 Категория: Происшествия
Как уже сообщал сайт «КР» в мае прошлого года, Кыштымский городской суд приговорил трёх жителей областного центра – Олега Аксёнова, Изата Жаулетбаева и Вячеслава Дмитриева – к различным срокам лишения свободы за похищение человека и вымогательство с применением насилия. В общей сложности им предстоит провести в заключении около 30 лет.
По версии следствия события развивались следующим образом. В феврале 2014 года приятели приехали в Кыштым к своей знакомой, позже осуждённой за организацию занятий проституцией. После застолья троицу потянуло на подвиги. Злоумышленники сели в машину и подъехали к случайному прохожему. Выскочив из автомобиля, Жаулетбаев приставил к голове кыштымца пневматический пистолет и под угрозой расправы заставил сесть в «Жигули». В это время Аксёнов избивал бейсбольной битой жену потерпевшего, ставшую свидетелем происшествия и намеревавшуюся вызвать полицию. Мужчина был насильно доставлен в ту же квартиру, в которой ранее пьянствовали похитители. У него отобрали обручальное кольцо, серебряную печатку, кошелёк и потребовали 150 тысяч рублей за его освобождение. Довести задуманное до конца преступники не успели, поскольку в квартиру ворвались полицейские.
Как и следовало ожидать, осуждённые не согласились с приговором и обжаловали его. Удивительно другое: с просьбой оправдать похитителей обратился в областной суд и потерпевший. В заявлении он утверждает, что никакого похищения не было, что оговорил троицу под давлением сотрудников правоохранительных органов. Судя по его объяснениям, он был знаком с одним из нападавших – с Жаулетбаевым, отбывал с ним срок в колонии. Поскольку жена не одобряла его контактов с прежними дружками, компания инсценировала похищение для того, чтобы пообщаться и вспомнить былые деньки. Супруга неверно истолковала события и слишком эмоционально восприняла происходящее. По словам потерпевшего, никто ничего у него не отбирал и ничего от него не требовал.
Версия потерпевшего и жалобы похитителей были недавно рассмотрены в областном суде и не нашли подтверждения. Приговор Кыштымского городского суда оставлен в силе.
Комментарии
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виновные лица должны быть наказаны >>>
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Ну вот, такая сенсация сорвалась >>>
В Кыштыме казаков стало на дюжину больше (Горожанин)
Вы здесь, в Кыштыме, национализм пытаетесь проповедовать Отвечу словами апостола Павла из "послания к Колоссянам (3:11)"нет ни Еллина, ни Иудея >>>
В Кыштыме казаков стало на дюжину больше (ЗасПанный казачок)
Опять болтология Или ссылки закончились Нет уж, раз начал бросаться инфой - делись и дальше Есть что-то про ДОБРОВОЛЬНОЕ вступление инородцев в казаки >>>
В Кыштыме казаков стало на дюжину больше (Горожанин)
Демагогия Во-первых, к теме разговора не относится Во-вторых, в казаки не вступали, а верстали В-третьих, где документы, что это было не добровольно Особенно с учетом того, что казачье сословие б >>>
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