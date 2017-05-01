Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » В Кыштыме потерпевший заступился за своих похитителей
Челиндбанк. Ипотека лёгкая на подъём

В Кыштыме потерпевший заступился за своих похитителей

Автор: КР от Сегодня, 13:30 Категория: Происшествия

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

Как уже сообщал сайт «КР» в мае прошлого года, Кыштымский городской суд приговорил трёх  жителей областного центра – Олега Аксёнова, Изата Жаулетбаева и Вячеслава Дмитриева – к различным срокам лишения свободы за похищение человека и вымогательство с применением насилия. В общей сложности им предстоит провести в заключении около 30 лет.

 

 

По версии следствия события развивались следующим образом. В феврале 2014 года приятели приехали в Кыштым к своей знакомой, позже осуждённой за организацию занятий проституцией. После застолья троицу потянуло на подвиги. Злоумышленники сели в машину и подъехали  к случайному прохожему. Выскочив из автомобиля, Жаулетбаев приставил к голове кыштымца пневматический пистолет и под угрозой расправы заставил сесть в «Жигули». В это время Аксёнов избивал бейсбольной битой жену потерпевшего, ставшую свидетелем происшествия и намеревавшуюся вызвать полицию. Мужчина был насильно доставлен в ту же квартиру, в которой ранее пьянствовали похитители. У него отобрали обручальное кольцо, серебряную печатку, кошелёк и  потребовали 150 тысяч рублей за его освобождение. Довести задуманное до конца  преступники не успели, поскольку в квартиру ворвались полицейские.

 

 

Как и следовало ожидать, осуждённые не согласились с приговором и обжаловали его. Удивительно другое: с просьбой оправдать похитителей обратился в областной суд и потерпевший.  В заявлении он утверждает, что никакого похищения не было, что оговорил троицу под давлением сотрудников правоохранительных органов.  Судя по его объяснениям, он был знаком с одним из нападавших – с Жаулетбаевым,   отбывал с ним срок в колонии. Поскольку жена не одобряла его контактов с прежними дружками, компания  инсценировала похищение для того, чтобы пообщаться и вспомнить былые деньки. Супруга неверно истолковала события и слишком эмоционально восприняла происходящее. По словам потерпевшего, никто ничего у него не отбирал и ничего от него не требовал.

 

 

Версия потерпевшего  и жалобы похитителей были недавно рассмотрены в областном суде и не нашли подтверждения. Приговор Кыштымского городского суда оставлен в силе.

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter