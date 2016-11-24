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Судмедэксперту Кыштыма привезли кисть с шестью пальцами

Автор: КР от Сегодня, 11:20 Категория: Происшествия

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Вчера вечером в Карабаше ребёнок, гуляя у болота, обнаружил фрагмент ноги. О страшной находке он тут же сообщил родителям, а те, в свою очередь, позвонили в полицию. Как сообщил сайту «КР» следователь следственного комитета по Кыштыму и Карабашу Николай Леготин, на месте были найдены и другие останки туловища.

 

 

– Нас смутил маленький размер ног, к тому же они были покрыты шерстью, – добавил Николай Владимирович. – На руке было шесть пальцев с перепонками между ними.

 

 

Не установив, что за существо перед ними, следователи отправили останки на экспертизу в кыштымский морг. Сегодня судмедэксперт дал своё заключение – найденные фрагменты принадлежат не снежному человеку и даже не родственнику Алёшеньки, а обыкновенному медведю.   

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Ну вот, такая сенсация сорвалась...
 
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