Судмедэксперту Кыштыма привезли кисть с шестью пальцами
Автор: КР от Сегодня, 11:20 Категория: Происшествия
Вчера вечером в Карабаше ребёнок, гуляя у болота, обнаружил фрагмент ноги. О страшной находке он тут же сообщил родителям, а те, в свою очередь, позвонили в полицию. Как сообщил сайту «КР» следователь следственного комитета по Кыштыму и Карабашу Николай Леготин, на месте были найдены и другие останки туловища.
– Нас смутил маленький размер ног, к тому же они были покрыты шерстью, – добавил Николай Владимирович. – На руке было шесть пальцев с перепонками между ними.
Не установив, что за существо перед ними, следователи отправили останки на экспертизу в кыштымский морг. Сегодня судмедэксперт дал своё заключение – найденные фрагменты принадлежат не снежному человеку и даже не родственнику Алёшеньки, а обыкновенному медведю.
Комментарии
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виновные лица должны быть наказаны >>>
Судмедэксперту Кыштыма привезли кисть с шестью пальцами (Наблюдатель)
Ну вот, такая сенсация сорвалась >>>
В Кыштыме казаков стало на дюжину больше (Горожанин)
Вы здесь, в Кыштыме, национализм пытаетесь проповедовать Отвечу словами апостола Павла из "послания к Колоссянам (3:11)"нет ни Еллина, ни Иудея >>>
В Кыштыме казаков стало на дюжину больше (ЗасПанный казачок)
Опять болтология Или ссылки закончились Нет уж, раз начал бросаться инфой - делись и дальше Есть что-то про ДОБРОВОЛЬНОЕ вступление инородцев в казаки >>>
В Кыштыме казаков стало на дюжину больше (Горожанин)
Демагогия Во-первых, к теме разговора не относится Во-вторых, в казаки не вступали, а верстали В-третьих, где документы, что это было не добровольно Особенно с учетом того, что казачье сословие б >>>
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