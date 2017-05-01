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В Кыштыме на водителя, переехавшего старушку, завели уголовное дело

Автор: КР от Сегодня, 08:29 Категория: Происшествия

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Вчера следственный отдел полиции возбудил уголовное дело в отношении 55-летнего жителя Верхнего Уфалея. Он обвиняется в нарушении Правил дорожного движения, причинившем тяжёлый вред здоровью.

 

Напомним, 15 мая на железнодорожном переезде в районе микрорайона Каолиновый водитель большегруза, сдавая задним ходом, не увидел пешехода и совершил наезд на 70-летнюю бабушку. Пострадавшей пришлось ампутировать ноги. Она по-прежнему находится в больнице.

 

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, на момент совершения ДТП водитель был трезв. Ранее к уголовной ответственности не привлекался. На этот раз ему грозит до двух лет лишения свободы. Грузовик помещён на штрафстоянку, а сам обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

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