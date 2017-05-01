Перевернулись на УАЗе: в больницу Кыштыма доставили двух пострадавших на горе Лысой
Автор: КР от Сегодня, 11:30 Категория: Происшествия
Сегодня ночью в травматологическое отделение Кыштымской центральной городской больницы доставили двух жителей Карабаша, пострадавших на Лысой горе. Как уже сообщалось на нашем сайте, на прошлой неделе в районе Поклонного креста в Карабаша в пятиметровую яму угодил мотоциклист. Вчера в этом же месте травмировались ещё двое мужчин. Они решили погонять по крутым лесным дорогам на УАЗе. Машина опрокинулась в ту самую яму глубиной около пяти метров.
По иронии судьбы, один из пострадавших – 39-летний работник ГИБДД Карабашского округа. Его госпитализировали с открытым переломом голени и сейчас готовят к отправке в госпиталь в Челябинске. Его 60-летний пассажир в результате аварии сломал бедро.
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