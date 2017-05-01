Полицейские Кыштыма задержали грабителя по горячим следам
Автор: КР от Сегодня, 11:03 Категория: Происшествия
В минувшую субботу поздно вечером на улице Челюскинцев произошёл грабёж. Мужчина 1980 года рождения, неоднократно судимый и нигде не работающий, подошёл к своему бывшему сокамернику, который сидел на лавочке, и попросил у него сигарету. После этого ударил его и отобрал у него смартфон стоимостью более 14 тысяч рублей.
Как сообщил сайту «КР» исполняющий обязанности начальника следственного отдела кыштымской полиции Александр Тепленко, пострадавший тут же сообщил о случившемся в дежурную часть. Полицейские по горячим следам задержали его обидчика на той же улице. В отношении грабителя возбуждено уголовное дело. На этот раз он может отправиться в тюрьму на срок до семи лет.
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