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В Кыштыме двухлетняя девочка вышла ночью из дома и потерялась

Автор: КР от Сегодня, 11:45 Категория: Происшествия

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Сегодня поздно ночью на пульт дежурной части полиции позвонил житель нашего города и сообщил, что на улице Победы пропал двухлетний ребёнок. Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, девочка побежала из дома вслед за пьяной матерью. Та направилась на поиски алкогольной добавки. Её собутыльник заметил пропажу малышки и, прежде чем отправиться на поиски, позвонил в полицию.

 

К моменту прибытия полицейских девочка уже была найдена живой и невредимой. В отношении женщины был составлен протокол за неисполнение родительских обязанностей. Её дочь отвезли в центральную городскую больницу. По данному факту проводится проверка.

 

Несколькими часами ранее, в начале двенадцатого ночи, сотрудники патрульно-постовой службы задержали на улице Дёмина 15-летнюю девочку, которая шла без сопровождения законных представителей. Подростка доставили в отдел полиции. Позже туда прибыли и её родители.

 

В отношении них был составлен протокол по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях РФ – «Неисполнение родительских обязанностей». Полицейские вынесли им первое предупреждение.

 

Напомним, несовершеннолетние обязаны быть дома в период с 22 часов вечера до шести часов утра. Находиться в этот период времени на улице и в общественных местах они могут только в сопровождении родителей или законных представителей. Родителям подростков-нарушителей грозит штраф до 500 рублей.

 

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