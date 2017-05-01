Водолазы из Кыштыма искали утопленника в аргаяшском озере
Автор: КР от Сегодня, 10:13 Категория: Происшествия
Как сообщил сайту «КР» пресс-секретарь кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области Юрий Бегджиков, сотрудники аргаяшской полиции попросили его коллег обследовать дно местного озера.
По словам правоохранителей, «чёрные риэлторы», дело которых они расследовали ещё несколько лет назад, уже сидя в тюрьме неожиданно вспомнили, что в 2013 году утопили в этом водоёме некоего Ваню. Мужчине якобы надели на голову мешок, привязали к ногам гантели и скинули в прорубь.
Заключённые не потрудились нарисовать карту с предполагаемым местом происшествия. Они утверждают, что всё случилось в ста метрах от берега, недалеко от жилых домов. Вчера три водолаза полдня исследовали озеро в квадрате 50 на 100 метров. Однако поиски оказались безрезультатными.
По словам Юрия Бегджикова, если бы история с утопленником была бы правдой, а не вымыслом, его труп уже давно бы всплыл. Могли бы его заметить и рыбаки – вода в озере прозрачная.
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