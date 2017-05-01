В Кыштыме двое малолетних детей оказались заложниками в квартире
Автор: КР от Сегодня, 09:34 Категория: Происшествия
Инцидент произошёл вчера около 23 часов на улице Карла Либкнехта, 119. Мать двоих сыновей четырёх и шести лет отлучилась из дома. Дверь заперла своим ключом. Однако когда спустя некоторое время женщина вернулась, не смогла открыть дверь. Тогда-то она и набрала телефон спасателей.
Бойцы кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области незамедлительно выехали на место. Как сообщил сайту «КР» пресс-секретарь этого отряда Юрий Бегджиков, им понадобилось меньше 20 минут, чтобы с помощью слесарного инструмента сломать старый замок.
Мальчики перенесли неожиданное затворничество стойко и ничуть не испугались. Одни в квартире они пробыли меньше часа.
Комментарии
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"высокотехнологичный кластер"-как звучит а то что дороги зимой практически не чистились-это так , мелочи чепуха какая-нечего и писать об этом >>>
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Ох и намешано в одной фразе: национальность с религией, сословие с расой >>>
В Кыштыме казаков стало на дюжину больше (Гость Читатель)
Наверняка потому, что слово "КЫШТЫМ" башкирское, не православное А казаки блюдут расовую чистоту) >>>
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Может быть возмущенным родителям умнее было бы не возмущаться, а прочесть и "проработать" эту книгу вместе с дочерью для того, чтобы сформировать правильное отношение к подобной литературе Тем боле >>>
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