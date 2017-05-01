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В Кыштыме двое малолетних детей оказались заложниками в квартире

Автор: КР от Сегодня, 09:34 Категория: Происшествия

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Инцидент произошёл вчера около 23 часов на улице Карла Либкнехта, 119. Мать двоих сыновей четырёх и шести лет отлучилась из дома. Дверь заперла своим ключом. Однако когда спустя некоторое время женщина вернулась, не смогла открыть дверь. Тогда-то она и набрала телефон спасателей.

 

Бойцы кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области незамедлительно выехали на место. Как сообщил сайту «КР» пресс-секретарь этого отряда Юрий Бегджиков, им понадобилось меньше 20 минут, чтобы с помощью слесарного  инструмента сломать старый замок.

 

Мальчики перенесли неожиданное затворничество стойко и ничуть не испугались. Одни в квартире они пробыли меньше часа.

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