В Кыштыме на одном из рынков полиция изъяла водку, спрятанную в коробку из-под яиц
Автор: КР от Сегодня, 13:42 Категория: Происшествия
Работники кыштымской полиции выявили факт незаконного оборота алкоголя в одном из продуктовых павильонов сельскохозяйственного рыка «Арбат», расположенного на улице Карла Либкнехта.
Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, 47 бутылок водки казахстанского производства на общую сумму в 4700 рублей были спрятаны в коробку из-под яиц.
– На индивидуального предпринимателя составлены два административных протокола, – говорит Светлана Дятлова. – За незаконную продажу алкогольной продукции, а также за нарушение требований и правил розничной торговли алкоголя должностному лицу грозит штраф от 6500 до 12 тысяч рублей.
Вся партия водки изъята.
Комментарии
Чуть не оштрафовали за Паланика. Челябинский областной суд защитил предпринимателя из Кыштыма, торгующего книгами, от Роспотребнадзора (Горожанин)
Может быть возмущенным родителям умнее было бы не возмущаться, а прочесть и "проработать" эту книгу вместе с дочерью для того, чтобы сформировать правильное отношение к подобной литературе Тем боле >>>
Жителям Кыштыма предлагают написать письма Белому дому (Наблюдатель)
А я уж подумал было Трампу написать >>>
В Кыштыме водители, нарушившие правила перевозки детей, поплатились штрафами в несколько сотен тысяч рублей (Наблюдатель)
Нет, это значит, что 104 водителя не думают о детях Никакие суммы для казны не стоят детской жизни >>>
Огнеупорному заводу в Кыштыме грозит банкротство (Gogga 28)
Верной дорогой идём, товарищи Просрать все , что создавали деды и отцы А если за это ещё и резаной бумаги дадут >>>
В Кыштыме казаков стало на дюжину больше (Горожанин)
Интересно, почему такое название станицы Разумеется, они вправе самоназываться так, как им хочется, но чем историческое название города не угодило Почему не "станица Кыштымская" Как это соотнос >>>
Все комментарии