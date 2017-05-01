Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » В Кыштыме на одном из рынков полиция изъяла водку, спрятанную в коробку из-под яиц
Челиндбанк. Ипотека лёгкая на подъём

В Кыштыме на одном из рынков полиция изъяла водку, спрятанную в коробку из-под яиц

Автор: КР от Сегодня, 13:42 Категория: Происшествия

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Работники кыштымской полиции выявили факт незаконного оборота алкоголя в одном из продуктовых павильонов сельскохозяйственного рыка «Арбат», расположенного на улице Карла Либкнехта.

 

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, 47 бутылок водки казахстанского производства на общую сумму в 4700 рублей были спрятаны в коробку из-под яиц.

 

– На индивидуального предпринимателя составлены два административных протокола, – говорит Светлана Дятлова. – За незаконную продажу алкогольной продукции, а также за нарушение требований и правил розничной торговли алкоголя должностному лицу грозит штраф от 6500 до 12 тысяч рублей.

 

Вся партия водки изъята.

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter