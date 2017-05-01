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Из-за кибератаки полицейские Кыштыма вышли на службу в свой выходной

Автор: КР от Сегодня, 12:46 Категория: Происшествия

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В минувшую субботу жители нашего города не смогли получить водительские удостоверения и поставить автомобили на учёт в отделе  ГИБДД. Виной всему стала хакерская атака, в результате которой произошёл сбой в работе электронных баз. Вирус-вымогатель WannaCrypt, который блокирует доступ к устройству и требует выкуп за разблокировку, поразил компьютеры ГИБДД и полиции  не только в Челябинской области, но и в Тюменской, Свердловской областях и в Пермском крае.

 

Как сообщил сайту «КР» начальник отдела ГИБДД кыштымской полиции Анатолий Панов, доступ к базам его подразделения восстановлен.  Сегодня выходной день для сотрудников регистрационно-экзаменационного отдела объявлен рабочим. Полицейские в обычном режиме выполняют все действия, связанные с регистрацией транспортных средств, принимают теоретическую часть экзаменов и выдают водительские права.

 

Масштабные хакерские атаки были совершены на 54 страны мира. В России первыми под удар попали системы МВД и Следственного комитета. Кибератаки также были совершены на банки России, РЖД и Минздрав. Как сообщила пресс-служба МВД РФ, активность вируса локализована. Утечка служебной информации с информационных ресурсов МВД России полностью исключена.

 

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