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Спасатели Кыштыма вызволяли из пятиметровой ямы спортсмена-мотоциклиста

Автор: КР от Сегодня, 09:55 Категория: Происшествия

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Вчера около восьми часов вечера кыштымским спасателям пришлось выезжать в Карабаш. На Лысой горе, где установлен поклонный крест, четверо мотоциклистов решили посостязаться в виртуозном вождении своих железных коней. Один из них, 30-летний житель Миасса, разогнался на трамплине, но не увидел яму, которая находилась за препятствием. На всей скорости молодой человек угодил на мотоцикле в яму глубиной около пяти метров.

 

Как сказал сайту «КР» пресс-секретарь кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области Юрий Бегджиков, бедолагу вызволяли с помощью верёвок и специального снаряжения. Около двух километров его на носилках пришлось нести до машины скорой помощи, поскольку на обычном транспорте подняться в гору невозможно. У мотоциклиста врачи диагностировали перелом бедра.

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