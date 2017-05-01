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В Кыштыме пьяный рецидивист забежал в школу

Автор: КР от Сегодня, 10:45 Категория: Происшествия

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Сегодня будет избрана мера пресечения для 38-летнего мужчины, который несколько дней назад в пьяном виде забежал в десятую школу. Работница вахты не растерялась и тут же нажала тревожную кнопку. Сотрудники кыштымского подразделения войск Росгвардии доставили незваного гостя в отдел полиции.

 

– Мужчина неоднократно судим, в том числе за убийство, – сказал сайту «КР» заместитель начальника межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» Артём Чамовских. – Недавно он вновь освободился из мест лишения свободы. За появление в общественном месте, а именно в учебном заведении, в состоянии алкогольного опьянения он уже отбыл трое суток административного ареста. Ещё четверо суток он находился под арестом за мелкое хулиганство.

 

В отношении него возбуждено и уголовное дело по статье 318 – «Применение насилия в отношении представителя власти». По словам Чамовских, в полиции мужчина пнул одного из участковых.

 

Следственный отдел по Кыштыму обратился в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения подозреваемого под стражу на два месяца.

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