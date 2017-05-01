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Полицейские Кыштыма разыскивают гастролирующих воровок

Автор: КР от Сегодня, 10:50 Категория: Происшествия

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В минувшую субботу жительницу нашего города обокрали, пока она выбирала одежду в одном из отделов торгового центра «Фаэтон», что на улице Карла Либкнехта. Этот момент попал в объектив камер видеонаблюдения.

 

На видеозаписи видно, как к одной из покупательниц вплотную подошли две женщины. После этого из её сумки пропало портмоне супруга. В нём находились банковские карты, документы на автомобиль, водительские права, пропуск в Озёрск и 50 рублей наличными.

 

 

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, пока деньги с похищенных карт злоумышленницы не сняли. Известно, что накануне эти же самые женщины замечены за подобными преступлениями в Карабаше и Каслях.

 

Все, кто располагает какой-либо информацией по данному факту, могут сообщить её по телефонам полиции 4-46-61 или 02.

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