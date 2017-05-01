В Кыштыме пьяный мужчина разгуливал на улице с ножом

Автор: КР от Вчера, 14:59 Категория: Происшествия

Вчера одна из очевидцев того, как подвыпивший молодой человек ходит по улице с ножом, сообщила об этом в дежурную часть полиции. В микрорайон Каолинового тут же выехала следственно-оперативная группа.

Как пояснила сайту «КР» пресс-секретарь полиции, житель Кыштыма 1982 года рождения еле держался на ногах. Угрозы для окружающих он не представлял, а вот сам вполне мог пораниться: молодой человек падал, а в руке держал кухонный нож.

Его доставили в комнату для задержанных в административном порядке. На мужчину составили протокол за мелкое хулиганство. Ему грозит штраф до одной тысячи рублей, либо арест до 15 суток.