В Кыштыме пьяный мужчина разгуливал на улице с ножом
Автор: КР от Вчера, 14:59 Категория: Происшествия
Вчера одна из очевидцев того, как подвыпивший молодой человек ходит по улице с ножом, сообщила об этом в дежурную часть полиции. В микрорайон Каолинового тут же выехала следственно-оперативная группа.
Как пояснила сайту «КР» пресс-секретарь полиции, житель Кыштыма 1982 года рождения еле держался на ногах. Угрозы для окружающих он не представлял, а вот сам вполне мог пораниться: молодой человек падал, а в руке держал кухонный нож.
Его доставили в комнату для задержанных в административном порядке. На мужчину составили протокол за мелкое хулиганство. Ему грозит штраф до одной тысячи рублей, либо арест до 15 суток.
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