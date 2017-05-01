В Кыштыме судебные приставы эвакуировали иномарку должницы

Автор: КР от Вчера, 11:18 Категория: Происшествия

Только что эвакуатор погрузил синюю «Хонду» для транспортировки её в Челябинск. Автомобиль будет находиться под присмотром работников службы судебных приставов Челябинской области, а в ближайшее время его, что называется, продадут с молотка.

Иномаркой за долг по кредиту перед банком «Уралсиб» пришлось расплатиться 58-летней жительнице дома № 12 на улице Дёмина. Как сказала сайту «КР» судебный пристав-исполнитель Ирина Ахмина, шесть лет назад женщина оформила кредит, но выплачивать его, по всей видимости, не собирается. Сумма задолженности увеличилась почти вдвое, и на сегодня она составляет 460 тысяч рублей.

В августе прошлого года приставы арестовали «Хонду» и наложили запрет на управление этим автомобилем. Однако родственники должницы проигнорировали запрет и ездили на нём. Тогда исполнители судебных решений пытались эвакуировать транспорт, но в салоне закрылась беременная дочь должницы. Увезти арестованную машину на стоянку не получилось. Сегодня отстоять её никто уже не пытался.