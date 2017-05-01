В Кыштыме судебные приставы эвакуировали иномарку должницы
Автор: КР от Вчера, 11:18 Категория: Происшествия
Только что эвакуатор погрузил синюю «Хонду» для транспортировки её в Челябинск. Автомобиль будет находиться под присмотром работников службы судебных приставов Челябинской области, а в ближайшее время его, что называется, продадут с молотка.
Иномаркой за долг по кредиту перед банком «Уралсиб» пришлось расплатиться 58-летней жительнице дома № 12 на улице Дёмина. Как сказала сайту «КР» судебный пристав-исполнитель Ирина Ахмина, шесть лет назад женщина оформила кредит, но выплачивать его, по всей видимости, не собирается. Сумма задолженности увеличилась почти вдвое, и на сегодня она составляет 460 тысяч рублей.
В августе прошлого года приставы арестовали «Хонду» и наложили запрет на управление этим автомобилем. Однако родственники должницы проигнорировали запрет и ездили на нём. Тогда исполнители судебных решений пытались эвакуировать транспорт, но в салоне закрылась беременная дочь должницы. Увезти арестованную машину на стоянку не получилось. Сегодня отстоять её никто уже не пытался.
Комментарии
В Кыштыме завершается отопительный сезон (kryu-valera)
в последнее время, это как примета стало, отключение тепла - жди снега >>>
В Кыштыме завершается отопительный сезон (Кирилл Мазур)
это те 53 которые за ед россию голосовали >>>
В Кыштыме у школьников узнают, почему молодёжь уезжает из родного города (KUM)
продолжение: В годовом отчете Л Шеболаевой нет НИ СЛОВА о состоянии дел в профессиональном образовании (училище, колледж, институт) Всё логично С 2016 года о кыштымском профессиональном >>>
В Кыштыме завершается отопительный сезон (Гость александр)
по всем прогнозам к выходным похолодание до минусов >>>
В Кыштыме у школьников узнают, почему молодёжь уезжает из родного города (KUM)
В ежегодном отчете за 2016 год местная администрация впервые приоткрыла завесу над качеством обучения в кыштымских школах Правда сделала это настолько «топорно» и непрофессионально (скорее всего >>>
Все комментарии