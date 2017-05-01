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Полицейские Кыштыма раскрыли кражу девяти килограммов сливочного масла

Автор: КР от Вчера, 10:25 Категория: Происшествия

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Как сообщалось на нашем сайте, в начале марта три женщины незаметно вынесли из магазина «Пятёрочка», расположенном в бывшем Доме быта на улице Ленина, 34 упаковки этого продукта.

 

Все три любительницы масла попали в объектив камер видеонаблюдения, поэтому приметы подозреваемых полицейским стали известны сразу.

 

 

Как сообщил сайту «КР» заместитель начальника следственного отдела кыштымской полиции Александр Тепленко, одну из них – самую старшую – задержали в Миассе. Жительница этого города 1974 года рождения ранее уже была замечена за мелкими хищениями в миасских магазинах.

 

Уголовное дело, фигурантом которого она стала, уже передано в Кыштымский городской суд. За совершение кражи ей грозит до двух лет лишения свободы. О судьбе её подельниц в полиции ничего не сообщили.

 

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