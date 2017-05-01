Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » В Кыштыме ликвидирован минизавод по производству наркотиков
Челиндбанк. Ипотека лёгкая на подъём

В Кыштыме ликвидирован минизавод по производству наркотиков

Автор: КР от Вчера, 09:59 Категория: Происшествия

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Фото взято с сайта Главного управления МВД России по Челябинской области

 

Как сообщается на сайте Главного управления МВД России по Челябинской области, озёрские сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков выявили и ликвидировали целую  нарколабораторию в микрорайоне Дальней Дачи.

 

 Фото взято с сайта Главного управления МВД России по Челябинской области

 

В одном из садовых домиков они нашли три магнитных мешалки, компрессор и реактивы для производства наркотических веществ, а также более 500 граммов наркотика мефедрон. Там же полицейские задержали троих жителей Озёрска 1988, 1997 и 1992 годов рождения. Один из них ранее уже был судим за незаконный оборот наркотиков. Позже, во время обыска в жилищах задержанных изъято ещё около 40 граммов мефедрона, обрез одноствольного охотничьего ружья и боеприпасы к нему.

 

Фото взято с сайта Главного управления МВД России по Челябинской области

 

По данному факту следователи управления МВД России по ЗАТО города Озёрск возбудили уголовное дело по части 3 статьи 228 Уголовного кодекса РФ – «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в особо крупном размере».

 

Фото взято с сайта Главного управления МВД России по Челябинской области

 

Двух из подозреваемых арестовали, третий находится под подпиской о невыезде.

 

Фото взято с сайта Главного управления МВД России по Челябинской области

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter