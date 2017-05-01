В Кыштыме ликвидирован минизавод по производству наркотиков

Автор: КР от Вчера, 09:59 Категория: Происшествия

Фото взято с сайта Главного управления МВД России по Челябинской области

Как сообщается на сайте Главного управления МВД России по Челябинской области, озёрские сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков выявили и ликвидировали целую нарколабораторию в микрорайоне Дальней Дачи.

Фото взято с сайта Главного управления МВД России по Челябинской области

В одном из садовых домиков они нашли три магнитных мешалки, компрессор и реактивы для производства наркотических веществ, а также более 500 граммов наркотика мефедрон. Там же полицейские задержали троих жителей Озёрска 1988, 1997 и 1992 годов рождения. Один из них ранее уже был судим за незаконный оборот наркотиков. Позже, во время обыска в жилищах задержанных изъято ещё около 40 граммов мефедрона, обрез одноствольного охотничьего ружья и боеприпасы к нему.

Фото взято с сайта Главного управления МВД России по Челябинской области

По данному факту следователи управления МВД России по ЗАТО города Озёрск возбудили уголовное дело по части 3 статьи 228 Уголовного кодекса РФ – «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в особо крупном размере».

Фото взято с сайта Главного управления МВД России по Челябинской области

Двух из подозреваемых арестовали, третий находится под подпиской о невыезде.

Фото взято с сайта Главного управления МВД России по Челябинской области