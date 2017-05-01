В Кыштыме подросток пытался похитить из магазина несколько банок энергетика

Автор: КР от Сегодня, 09:09 Категория: Происшествия

Инцидент произошёл в магазине «Фикс прайс», расположенном в торговом комплексе «Славный» в районе вокзала. Охранник магазина заметил, что мальчик направляется мимо кассы к выходу с тремя баночками энергетического напитка. Воришка был задержан и передан работникам полиции.

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, в настоящее время с мальчиком 2005 года рождения и его родителями работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. За свой проступок ему придётся отвечать на заседании комиссии по делам несовершеннолетних.