В Кыштыме подросток пытался похитить из магазина несколько банок энергетика
Автор: КР от Сегодня, 09:09 Категория: Происшествия
Инцидент произошёл в магазине «Фикс прайс», расположенном в торговом комплексе «Славный» в районе вокзала. Охранник магазина заметил, что мальчик направляется мимо кассы к выходу с тремя баночками энергетического напитка. Воришка был задержан и передан работникам полиции.
Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, в настоящее время с мальчиком 2005 года рождения и его родителями работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. За свой проступок ему придётся отвечать на заседании комиссии по делам несовершеннолетних.
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