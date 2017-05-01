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В Кыштыме девочка-подросток отравилась таблетками для похудения

Автор: КР от Сегодня, 09:02 Категория: Происшествия

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Первый день мая выдался напряжённым как для работников Кыштымской центральной городской больницы, так и для полицейских. В приёмное отделение доставили изрядно подвыпившую женщину с ножевым ранением левого бедра. Со слов потерпевшей, в одном из частных домов на улице Калина её ударил ножом знакомый мужчина. Сейчас по данному факту проводится проверка.

 

В тот же день работники больницы сообщили в полицию о том, что к ним поступила девушка 2000 года рождения с отравлением медикаментами. Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, предварительно, несовершеннолетняя отравилась таблетками для похудения. Её жизни ничего не угрожает.

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