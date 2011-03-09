В Кыштыме хулиганы разгромили пейнтбольную площадку

Автор: КР от Вчера, 10:23 Категория: Происшествия

Она появилась в городском саду имени Пушкина в начале этого года. Сотни детей и взрослых уже провели здесь активный отдых. А сегодня в интернет были выложены фото варварского нашествия на эту игровую площадку.

Индивидуальный предприниматель Алексей Зараменских, благодаря которому в городском саду и появился пейнтбол, недоумевает: кому понадобилось громить деревянные фигуры.

– Их мы починим и восстановим, – говорит он. – Но вот кому понадобилось воровать оградительную сетку? Её было сто метров на сумму 40 тысяч рублей. Ну что ж, если не надо людям добрых дел, то их больше и не будет.

В праздничные дни здесь должны были бесплатно поиграть в пейнтбол воспитанники центра помощи детям «Горизонт», а также ученики некоторых школы города. А к Дню Победы организаторы планировали устроить благотворительный турнир по пейнтболу среди школьников.