В Кыштыме хулиганы разгромили пейнтбольную площадку
Автор: КР от Вчера, 10:23 Категория: Происшествия
Она появилась в городском саду имени Пушкина в начале этого года. Сотни детей и взрослых уже провели здесь активный отдых. А сегодня в интернет были выложены фото варварского нашествия на эту игровую площадку.
Индивидуальный предприниматель Алексей Зараменских, благодаря которому в городском саду и появился пейнтбол, недоумевает: кому понадобилось громить деревянные фигуры.
– Их мы починим и восстановим, – говорит он. – Но вот кому понадобилось воровать оградительную сетку? Её было сто метров на сумму 40 тысяч рублей. Ну что ж, если не надо людям добрых дел, то их больше и не будет.
В праздничные дни здесь должны были бесплатно поиграть в пейнтбол воспитанники центра помощи детям «Горизонт», а также ученики некоторых школы города. А к Дню Победы организаторы планировали устроить благотворительный турнир по пейнтболу среди школьников.
Комментарии
В Кыштыме хулиганы разгромили пейнтбольную площадку (Антон_Усков)
Дебилы, ть (с) Это я про вандалов >>>
В Кыштыме в массовом порядке проверят мотоциклистов (Мальчик в полосатой пижаме)
Мотоцикл - такое же транспортное средство, как и автомобиль, и на него распространяются такие же правила Для сотрудников ГИБДД нет разницы: скутер, мотоцикл, автомобиль… Для тебя их это все ТС Пресл >>>
В Кыштыме хулиганы разгромили пейнтбольную площадку (Аккузативус)
Кыштымские кержаки - кроме пьянства, рыбных пирогов и видов на будущий урожай картофеля в головах нет ничего >>>
В Кыштыме у дамбы машиностроительного объединения поверхность городского пруда покрылась мазутными разводами (Гость Сергей)
Машзавод еле держится на плаву ни кто не будет искать причину протечки мазута >>>
В Кыштыме в массовом порядке проверят мотоциклистов (Байкер)
Ув журналисты, дайте разъяснения, имеют ли право сотрудники ГИБДД устраивать погоню за мотоциклистом Желательно, со ссылкой на нормативные акты А ещё лучше, если бы по этому поводу дал комментарий >>>
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