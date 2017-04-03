В Кыштыме дорожные полицейские изъяли у пешехода пол-литра спирта

Автор: КР от Сегодня, 10:33 Категория: Происшествия

Вчера бдительные сотрудники ДПС остановили на улице Ленина пешехода с пластиковой бутылкой объёмом в полтора литра. Ёмкость примерно на треть была заполнена прозрачной жидкостью, по запаху напоминающей спирт.

На вопрос дорожных полицейских, где он приобрёл этот горячительный напиток, мужчина указал на дом № 22а на той же улице Ленина. По словам заместителя начальника полиции по охране общественного порядка Артёма Чамовских, спиртом там торгует давно знакомая стражам порядка женщина. В ноябре прошлого года сотрудники ОМОН из Челябинска уже проводили обыск в её квартире. За продажу спиртосодержащей продукции из-под полы её наказывали штрафами от полутора до двух тысяч рублей, но это предприимчивую подпольщицу не остановило.

Вчера она не пустила в квартиру сотрудников полиции. Спирт, который остановленный полицейскими мужчина приобрёл у неё накануне, был изъят. По данному факту идёт проверка.

В минувшую среду факт продажи спиртосодержащей продукции был зафиксирован и в одном из частных домов на улице Советской. Там покупателю продали пол-литра за 60 рублей. В отношении продавца составилен протокол. Ему придётся раскошелиться на штраф от 1500 до 2000 рублей.