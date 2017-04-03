Полицейские Кыштыма раскрыли резонансное уголовное дело о хищении снегоходов
Автор: КР от Сегодня, 14:04 Категория: Происшествия
В конце февраля с территории спортивно-туристического центра «Провинция» были похищены два снегохода общей стоимостью около четырёхсот тысяч рублей. Оба зарегистрированы на фирмы, которые оказывают услуги по прокату этой техники и поддержанию лыжных трасс в «Провинции» в надлежащем состоянии.
Как пояснил сайту «КР» заместитель начальника следственного отдела кыштымской полиции Александр Тепленко, найти подозреваемых в совершении преступления по горячим следам не удалось. Полицейским понадобилось почти полтора месяца, чтобы раскрыть кражу.
– Подозреваемыми оказались два жителя Нязепетровска 1988 и 1989 годов рождения, – сказал Тепленко. – Следователи полиции, работники уголовного розыска и отдела по борьбе с организованной преступностью проделали огромную работу. В результате во время обыска в их домах были найдены оба снегохода. Техника не повреждена и уже возвращена владельцам.
Молодые люди написали явки с повинной и сейчас находятся под подпиской о невыезде. Каждому из них грозит до семи лет лишения свободы.
Комментарии
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