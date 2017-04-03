В Кыштыме предотвратили теракт в заминированном торговом центре

Автор: КР от Сегодня, 13:04 Категория: Происшествия

Только что в нашем городе завершилось антитеррористическое учение, организованное управлением гражданской защиты. Один из работников этого управления в назначенный час вошёл через главный вход в торговый центр «Радуга», расположенный на улице Карла Либкнехта.

В холле на первом этаже за торговым автоматом по продаже контактных линз он оставил чёрный пакет, из которого торчал провод. После этого мужчина поднялся по эскалатору на второй этаж, где его остановил охранник – он по камерам видеонаблюдения заметил подозрительное поведение посетителя центра.

Об этом факте сотрудник охраны тут же сообщил в полицию, после чего включил голосовое оповещение с просьбой ко всем покупателям и работникам без паники покинуть помещения «Радуги». Выход, ближе всего расположенный к муляжу бомбы, был перекрыт сигнальной лентой, поэтому все, кто находился в здании, покидали его через другие двери. Всего было эвакуировано около 70 человек.

В считанные минуты к месту происшествия подъехали сотрудники полиции во главе с начальником межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» Юрием Добрецким. Они встали в оцепление на безопасном расстоянии от здания.

Вслед за ними прибыли спасатели и ФСБ. Скорая помощь подоспела лишь через 20 минут после обнаружения подозрительного пакета. Ещё через три минуты подъехали пожарные. Последними оказались сотрудники газовой службы, водоканала и электросетей.

Как сообщил сайту «КР» первый заместитель главы Кыштымского городского округа Пётр Мошкин, эвакуация из здания была проведена полностью, оповещение сработало, действия были организованными, но есть недочёты. В частности, в момент проведения учений в ТЦ «Радуга» находился только один охранник. В случае реальной угрозы теракта, он попросту мог бы не успеть вывести всех посетителей большого торгового центра.