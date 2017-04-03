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Телефонные мошенники дозвонились в Кыштыме ещё до одного полицейского

Автор: КР от Вчера, 17:25 Категория: Происшествия

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Только что одному из офицеров кыштымской полиции поступил звонок на мобильный телефон. На экране высветился московский номер 8 (495) 011-00-59. На том конце провода представились работниками интернет-провайдера «Кабельная сеть» и огорошили: по вашей заявке отключаем у вас интернет и телевидение.

 

А чтобы этого избежать, предложили перевести определённую сумму денег на указанный счёт. Дальше – классика жанра. Собеседник попытался выведать у полицейского данные его банковской карты. Но не тут-то было! Когда мошенника обличили, тот молниеносно отключился.

 

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, ни в коем случае нельзя оглашать какие-либо персональные сведения людям, звонящим с неизвестных номеров. Сразу после подозрительных звонков необходимо связаться с официальным провайдером вашего интернета и уточнить правдоподобность всех сведений.

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