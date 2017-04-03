В Кыштыме утонул заядлый рыбак

Автор: КР от Вчера, 13:56 Категория: Происшествия

Сегодня водолазы кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области достали со дна озера Островко, что в микрорайоне Нижнего Кыштыма, тело 82-летнего рыбака.

Как пояснил сайту «КР» пресс-секретарь отряда Юрий Бегджиков, житель этого микрорайона отправился на рыбалку ещё в воскресенье, однако родственники забили тревогу только спустя два дня.

Сейчас выходить на лёд крайне опасно. Он обрушивается мгновенно, без какого-либо предварительного потрескивания.