В Кыштыме утонул заядлый рыбак
Автор: КР от Вчера, 13:56 Категория: Происшествия
Сегодня водолазы кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области достали со дна озера Островко, что в микрорайоне Нижнего Кыштыма, тело 82-летнего рыбака.
Как пояснил сайту «КР» пресс-секретарь отряда Юрий Бегджиков, житель этого микрорайона отправился на рыбалку ещё в воскресенье, однако родственники забили тревогу только спустя два дня.
Сейчас выходить на лёд крайне опасно. Он обрушивается мгновенно, без какого-либо предварительного потрескивания.
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