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В Кыштыме утонул заядлый рыбак

Автор: КР от Вчера, 13:56 Категория: Происшествия

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Сегодня водолазы кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области достали со дна озера Островко, что в микрорайоне Нижнего Кыштыма, тело 82-летнего рыбака.

 

Как пояснил сайту «КР» пресс-секретарь отряда Юрий Бегджиков, житель этого микрорайона отправился на рыбалку ещё в воскресенье, однако родственники забили тревогу только спустя два дня.

 

Сейчас выходить на лёд крайне опасно. Он обрушивается мгновенно, без какого-либо предварительного потрескивания.

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