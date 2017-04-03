В сумке, которую обнаружили в одном из магазинов Кыштыма, оказалась одежда
Автор: КР от Сегодня, 14:59 Категория: Происшествия
Как только что сообщила сайту "КР" пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, о подозрительной сумке в одном из магазинов, расположенном в торговом доме "Демидовский", сегодня около 14 часов в дежурную часть сообщил охранник арт-клуба "Корсар".
Блительный сотрудник охраны, следя за экранами мониторов, на которые передаётся изображение с камер видеонаблюдения, заметил, как в торговый дом вошли двое мужчин с сумкой. Спустя какое-то время они вышли с пустыми руками. Заподозрив неладное, работник "Корсара" обошёл помещения торгового дома. В магазине электроники на первом этаже он и обнаружил оставленную сумку.
На место прибыли сотрудники полиции и Росгвардии. Спустя несколько минут после эвакуации людей из здания стало ясно, что в сумке, кроме одежды, больше ничего не было. Уже сегодня находку, переполошившую всех, передадут её забывчивым владельцам.
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