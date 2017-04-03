В центре Кыштыма обнаружили подозрительную сумку

Городская афиша

26 апреля

В ДК металлургов состоится городской конкурс для школ "Битва хоров".

Начало в 15 часов.

23 апреля

На площади перед Свято-Троицким храмом состоится пасхальный праздник "Красная горка", посвящённый 160-летию храма Рождества Христова. В программе реконструкция традиционных занятий горожан начала XX века, благотворительная ярмарка, богатырские забавы.

Начало в 13 часов.

22 апреля

На стадионе физкультурно-спортивного комплекса по адресу: улица Малышева, 60, в рамках областного кубка по футболу памяти Виктора Дайбова состоятся матчи между командами "Академия футбола" (Кыштым) и "Лотор" (Миасс), "Металлург" (Кыштым) и футбольным клубом Сатки.

Начало матчей в 12 часов и в 14 часов.

21 апреля

В ДК "Победа" состоится отчётный концерт вокально-эстрадной студии "Отражение".

Начало в 18 часов. Цена билета 100 рублей.