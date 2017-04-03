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В центре Кыштыма обнаружили подозрительную сумку

Автор: КР от Сегодня, 14:18 Категория: Происшествия

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Только что в торговом доме "Демидовский" в центральной части города обнаружили подозрительную сумку. На место прибыли сотрудники полиции, которые оцепили здание по периметру безопасной зоны. В данный момент из помещений эвакуируют людей.

 

 

Как стало известно сайту "КР", в наш город должны прибыть сапёры из Челябинска. На место уже прибыл начальник межмуниципального отдела МВД России "Кыштымский" Юрий Добрецкий. 

 

Мы следим за развитием событий. 

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