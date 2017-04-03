В центре Кыштыма обнаружили подозрительную сумку
Автор: КР от Сегодня, 14:18 Категория: Происшествия
Только что в торговом доме "Демидовский" в центральной части города обнаружили подозрительную сумку. На место прибыли сотрудники полиции, которые оцепили здание по периметру безопасной зоны. В данный момент из помещений эвакуируют людей.
Как стало известно сайту "КР", в наш город должны прибыть сапёры из Челябинска. На место уже прибыл начальник межмуниципального отдела МВД России "Кыштымский" Юрий Добрецкий.
Мы следим за развитием событий.
Комментарии
Троица из Карабаша избивала свою жертву чем попало (slesar)
Извиняюсь за ошибки Я считаю, что эти новости должны быть доведены до читателей Я хочу знать о криминальной обстановке там где я живу Анализируя эту обстановку я для себя делаю соответствующие выво >>>
Троица из Карабаша избивала свою жертву чем попало (Наблюдатель)
Не надо розовых очков Предупрежден - значит вооружен >>>
В Кыштыме преступники уехали на розовом велосипеде (Наблюдатель)
Как вы лодку назовете - так она и поплывет (Черный неуместный юмор) >>>
Водитель из Челябинска нарвался в Кыштыме сразу на два штрафа (slesar)
Так то налево >>>
Троица из Карабаша избивала свою жертву чем попало (Гостья)
Уважаемый Швейк В юности мне довелось работать в университетской многотиражной газете Очень хорошо помню, что в одном из кабинетов типографии сидели милые женщины-главлиты, которые внимательнейшим о >>>
Все комментарии