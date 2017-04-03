В Кыштыме магазинный вор отделался административным наказанием
Автор: КР от Сегодня, 12:19 Категория: Происшествия
Как сообщалось на нашем сайте, в минувшее воскресенье из магазина «Пятёрочка» на улице Ленина мужчина похитил спиртное и закуску.
Вчера полицейские задержали его на одной из улиц нашего города. Как сказала сегодня пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, подозреваемым оказался 41-летний кыштымец. Ранее он был судим за разбой, официально нигде не работает.
Учитывая, что ущерб, причинённый магазину, не превысил одну тысячу рублей, его действия квалифицируются как мелкое хищение. На мужчину составлен административный протокол. Ему грозит штраф в пятикратном размере от суммы украденного или арест на срок до 15 суток.
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