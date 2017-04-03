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В Кыштыме спасатели снова вскрывали дверь квартиры со спящим мальчиком

Автор: КР от Сегодня, 09:33 Категория: Происшествия

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Вчера в половине седьмого вечера супружеская пара вернулась в свою квартиру на Чернышевского, 4. Дома должен был находиться их восьмилетний сын. Однако повернуть ключ в замке входной двери родители не смогли. Как не сумели и достучаться до своего ребёнка.

 

Единственным выходом для перепугавшихся родителей стал звонок спасателям. Прибыв на место, они в течение десяти минут с помощью слесарного инструмента вскрыли замок.

 

Оказалось, что мальчик всё это время спокойно спал – и никакого шума не слышал. А попасть домой его мать и отец не могли, потому что их сын вставил ключи в замок.

 

Напомним, ровно две недели назад работники кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области выезжали на подобный вызов. Тогда тоже мальчик восьми лет закрылся изнутри, и пока его мама отлучилась на 20 минут, уснул под звуки телевизора. И также даже ухом не повёл, пока спасатели с шумом взламывали замок на входной двери.

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