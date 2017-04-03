В Кыштыме автомобилист причинил вред здоровью полицейского
Автор: КР от Сегодня, 09:29 Категория: Происшествия
Как нам стало известно из собственных источников, ранним утром в субботу 8 апреля сотрудники ГИБДД остановили водителя, управлявшего автомобилем. Он тут же попытался убежать от дорожных полицейских, но его догнали. В момент задержания беглец ударил сотрудника ДПС головой в нос.
Как сообщил сайту «КР» начальник следственного отдела по городу Кыштыму Павел Козорез, вчера по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 318 Уголовного кодекса РФ – «Применение насилия в отношении представителя власти». От степени тяжести вреда, нанесённого здоровью полицейского, зависела и мера наказания.
Экспертиза показала, что применение насилия было опасным для жизни или здоровья полицейского, поэтому подозреваемому вменили в вину вторую часть этой статьи, и теперь ему грозит до десяти лет тюрьмы.
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