В Кыштыме строители наткнулись на снаряд

Автор: КР от Вчера, 09:35 Категория: Происшествия

Вчера в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что возле дома № 7 на улице Дальней в районе Дальней Дачи при проведении земляных работ обнаружен цилиндрический предмет со следами коррозии, похожий на снаряд. Такая находка попалась строителям, которые тянули газопровод к возводящимся многоэтажкам.

На место выехали все оперативные службы Кыштымского городского округа, а также сапёры из Челябинского ОМОН Росгвардии. Зону обнаружения боеприпаса огородили. Вся операция заняла около трёх часов.

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, снаряд оказался не опасным. В настоящее время он отправлен на утилизацию.