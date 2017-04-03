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В Кыштыме строители наткнулись на снаряд

Автор: КР от Вчера, 09:35 Категория: Происшествия

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Вчера в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что возле дома № 7 на улице Дальней в районе Дальней Дачи при проведении земляных работ обнаружен цилиндрический предмет со следами коррозии, похожий на снаряд. Такая находка попалась строителям, которые тянули газопровод к возводящимся многоэтажкам.

 

На место выехали все оперативные службы Кыштымского городского округа, а также сапёры из Челябинского ОМОН Росгвардии. Зону обнаружения боеприпаса огородили. Вся операция заняла около трёх часов.

 

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, снаряд оказался не опасным. В настоящее время он отправлен на утилизацию.

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