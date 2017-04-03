В Кыштыме извращенца, совершившего сексуальные действия в отношении школьницы, приговорили к двенадцати годам тюрьмы

Автор: КР от Сегодня, 16:29 Категория: Происшествия

Кыштымский городской суд вынес обвинительный приговор 35-летнему Виктору Семидоцкому. Он обвинялся по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

Как пояснила сайту «КР» пресс-секретарь городского суда Дарья Фирсова, в январе прошлого года Семидоцкий находился на территории третьей школы. Возле учебного заведения он продемонстрировал ученице начальных классов свой половой орган и после этого убежал. Испуганная девочка в тот же день рассказала обо всём родителям. Они подали заявление в полицию, но задержать извращенца по горячим следам не удалось. Его личность была установлена только спустя несколько месяцев. Осенью подозреваемого задержали в одной из квартир на улице Интернационала, где он проживал со своей матерью.

Экспертиза признала Семидоцкого вменяемым. В суде он не признал свою вину, пояснив, что находился в состоянии сильного запоя. А после того, как он прекратил пьянствовать, у него якобы было болезненное состояние, в результате которого он не мог даже передвигаться. Также житель Кыштыма утверждал, что не знает, где находится школа № 3 и что преступление, в котором его обвиняют, он не совершал.

Однако в ходе предварительного следствия мужчина не только написал явку с повинной, но и признался в содеянном.

Суд назначил Виктору Семидоцкому наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет в колонии строгого режима, с применением принудительной меры медицинского характера в виде амбулаторного наблюдения и лечения у врача-психиатра по месту отбывания наказания. Приговор ещё не вступил в законную силу.