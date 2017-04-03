В Кыштыме за халявной выпивкой и закуской повадились в «Пятёрочку»

Автор: КР от Сегодня, 11:34 Категория: Происшествия

Вчера из магазина это торговой сети, расположенного на первом этаже здания бывшего Дома быта на улице Ленина, мужчина средних лет незаметно вынес пиво, колбасу, сахар, упаковку гречневой крупы и бутылку водки. Ущерб составил одну тысячу рублей.

На записях камер видеонаблюдения видно, что он был одет в тёмную вязаную шапочку с тремя красными полосками, в тёмную кожаную куртку и тёмные штаны. Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, есть и особая примета – подозреваемый слегка косолапит.

Как уже сообщалось на нашем сайте, в конце марта троица похитила из «Пятёрочки» на улице Карла Либкнехта 18 палок колбасы и сёмгу в вакуумной упаковке.