В Кыштыме за халявной выпивкой и закуской повадились в «Пятёрочку»
Автор: КР от Сегодня, 11:34 Категория: Происшествия
Вчера из магазина это торговой сети, расположенного на первом этаже здания бывшего Дома быта на улице Ленина, мужчина средних лет незаметно вынес пиво, колбасу, сахар, упаковку гречневой крупы и бутылку водки. Ущерб составил одну тысячу рублей.
На записях камер видеонаблюдения видно, что он был одет в тёмную вязаную шапочку с тремя красными полосками, в тёмную кожаную куртку и тёмные штаны. Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, есть и особая примета – подозреваемый слегка косолапит.
Как уже сообщалось на нашем сайте, в конце марта троица похитила из «Пятёрочки» на улице Карла Либкнехта 18 палок колбасы и сёмгу в вакуумной упаковке.
Комментарии
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