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В Кыштыме на подростка упали футбольные ворота

Автор: КР от Сегодня, 09:09 Категория: Происшествия

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Это произошло вчера вечером во время тренировки одной из детских команд на футбольном поле физкультурно-спортивного комплекса. Несмотря на сильный и порывистый ветер, юные футболисты отрабатывали голы и пасы. Очередной порыв ветра оказался таким мощным, что уронил ничем не зафиксированные тренировочные ворота прямо на 13-летнего подростка.

 

Пострадавшего доставили в приёмное отделение Кыштымской центральной городской больницы. В настоящее время он находится на стационарном лечении. Медики диагностировали у него перелом голени.

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