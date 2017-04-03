В Кыштыме два ребёнка голодали почти сутки, пока их мать где-то гуляла
Автор: КР от Вчера, 17:24 Категория: Происшествия
Женщина, проживающая с двумя сыновьями шести и семи лет в одной из квартир на улице Юлии Ичёвой, 183, ушла из дома ночью 12 апреля. Мальчики переночевали одни, а когда проснулись и проголодались, оказалось, что кроме горбушки хлеба, больше ничего не было.
Видимо, тот, кто услышал их плач, и сообщил инкогнито об этом в органы опеки. Соцработники тут же прибыли по адресу, но попасть в закрытую квартиру им не удалось. Тогда они позвонили в полицию. Около полудня их на посту у запертой двери сменили инспекторы по делам несовершеннолетних.
В 17 часов полицейские вызвали кыштымских спасателей. Те приехали со слесарным инструментом и уже взялись открывать с его помощью замок, но в это время вернулась гулящая мамаша. При этом объявила всем, что отсутствовала не более 20 минут.
Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, в отношении нерадивой мамаши составлен протокол по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях РФ – «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Ей грозит предупреждение о штрафе или штраф от ста до пятисот рублей.
Кроме того, семью поставили на учёт как относящуюся к группе риска. Теперь за ней будут пристально следить и социальные работники, и полицейские.
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