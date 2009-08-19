Жители Озёрска требуют самого сурового наказания для убийцы 36-летнего инженера градообразующего предприятия

Автор: КР от Вчера, 16:55 Категория: Происшествия

В ночь с 9 на 10 апреля в Озёрске было совершено жестокое избиение. В результате избиения 36-летнего инженера ПО «Маяк» Василия Тарасевича. От полученных травм он скончался.

Следствие предполагает, что несовместимые с жизнью травмы – перелом височной кости – мужчина получил в ходе драки с ранее судимым молодым человеком 1998 года рождения, возникшей на почве неприязненных отношений.

По официальной версии, погибший потерял сознание после одного из ударов в голову. Тогда нападавший вместе со своим другом отнёс жертву в его квартиру. Здесь и обнаружила лежащего на полу сына проснувшаяся от шума мать. Она вызвала «скорую помощь», но врачи уже ничем не могли помочь. Пострадавший умер, не приходя в сознание.

Подозреваемый Денис Мазекин был задержан по горячим следам. Он взят под стражу до окончания следственных действий. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть человека, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

С официальной версией не соглашаются друзья и знакомые убитого. Они уверены в том, что находившиеся на месте преступления приятели подозреваемого тоже участвовали в избиении и должны проходить по делу как соучастники, а не как свидетели. Кроме того, близкие люди предполагают, что разобраться с Василием Мазекина попросила его девушка Валерия. Ранее она встречалась с погибшим, но незадолго до трагедии молодые люди расстались.

Близкий друг Василия был последним, кто видел его живым, не считая убийц. В воскресенье вечером они парились в бане и расстались ближе к ночи. По его словам, вернувшегося домой Василия по телефону выманил на разговор новый ухажёр бывшей подруги. Мужчина и предположить не мог, что «собеседников» окажется четверо.

Автор поста в социальной сети полагает, что на подвиги злодеев толкнуло именно желание девушки отомстить за расставание. «Дело в том, что Вася был человеком мягким и очень добрым, его подруга, которую он практически содержал, вела разгульный образ жизни, пока он пахал на заводе. В итоге он не выдержал и оставил ее, забрав только личный ноутбук. Она наняла четверых приятелей, которые "забили стрелку", потом зверски избили его возле магазина "Негоциант" на Матросова, а потом нашли у него в кармане ключи и занесли тело к нему в квартиру. Они не знали, что дома Василия ждала мама. Она успела запомнить непрошеных гостей. Убегая, подонки не побрезговали украсть из холодильника батон и палку колбасы, а потом отправились пьянствовать к Васиной "бывшей" девушке. Меня ночью разбудили полицейские (вышли на меня по записи в книге телефонных звонков), от которых я и узнал все подробности происшествия», – написал он в группе «Подслушано в Озёрске».

В комментариях озерчане рассуждают о том, что это преступление нельзя квалифицировать как убийство по неосторожности. Они говорят о том, что даже если подозреваемый будет наказан с максимальной строгостью, он окажется на свободе уже в 33-34 года и ещё успеет порадоваться жизни, тогда как Василия уже не вернёшь. Кто-то из участников обсуждения выразил мысль, что если бы за одно из прежних правонарушений Мазекин получил реальный, а не условный по малолетству срок, то его жертва сейчас, скорее всего, была бы жива.

Поток гнева обрушился и на голову бывшей девушки погибшего. Люди называют её заказчицей убийства, сожалеют, что она с большой долей вероятности выйдет сухой из воды и ненавязчиво рекомендуют уехать из города.

Между тем родные и близкие друзья Василия пытаются через социальные сети узнать имена тех, кто в роковую ночь был вместе с Мазекиным у дома пострадавшего.

«Пусть свидетели не боятся обращаться в полицию, пишите петицию, требуйте судебного заседания в открытом режиме, приходите на суд, смотрите в глаза этим нелюдям. Делайте что-нибудь! Может тогда власть посмотрит на вас как на людей, а не пассивных терпил», – завершила обсуждение в одной из групп девушка по имени Юлия.