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Спасатели из Кыштыма прочёсывают окрестности Каслей в поисках подростка

Автор: КР от Сегодня, 09:33 Категория: Происшествия

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Вчера около семи часов утра 13-летняя каслинская девочка ушла в школу и до сих пор не вернулась. Дома оставила записку со словами: «Не хочу жить…» Мать обратилась в полицию.

 

Как сообщил сайту «КР» пресс-секретарь кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области Юрий Бегджиков, вчера вечером, пока каслинские полицейские и пожарные искали девочку в черте города, кыштымские спасатели обходили с фонариками ближайшие водоёмы и леса.

 

Сегодня в окрестности Каслей отправилась группа из десяти спасателей Кыштыма. Им на подмогу прибыло три кинологических расчёта из Челябинска.

 

Известно, что потерявшаяся школьница ранее уже пыталась покончить жизнь самоубийством, вскрывая вены. По имеющейся информации, она растёт в благополучной семье.

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Ремень по заднице надо было во время применять а сейчас уже поздно.
 
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