В Кыштыме квартира чуть не сгорела из-за выкуренной в постели сигареты

Автор: КР от Сегодня, 09:29 Категория: Происшествия

Вчера кыштымским огнеборцам пришлось выезжать на вызов в посёлок Увильды. Восьмиквартирный дом на улице Комарова был наполнен едким дымом.

– Утром хозяин квартиры № 5 выкурил в кровати сигарету и, не потушив её, ушёл на работу, – сказал сайту «КР» инспектор отдела надзорной деятельности № 16 Андрей Шаронов. – Спустя несколько часов соседи почувствовали запах дыма. Они сообщили об этом старосте посёлка и вызвали пожарных.

Из задымлённой квартиры огнеборцы вынесли тлеющий матрас. Учитывая, что жилище мужчины было сильно захламлено, пожара удалось избежать только чудом.

С начала года в Кыштыме из-за неосторожного обращения с огнём произошло десять пожаров, из них четыре – из-за непотушенных сигарет.