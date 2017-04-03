В цех по изготовлению мебели требуются станочники и маляры по дереву. Оплата каждую неделю. Максимальный испытательный срок 8 недель. З/П 32000 в месяц. тел. для справок: +79514742400 Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » В Кыштыме квартира чуть не сгорела из-за выкуренной в постели сигареты

В Кыштыме квартира чуть не сгорела из-за выкуренной в постели сигареты

Автор: КР от Сегодня, 09:29 Категория: Происшествия

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Вчера кыштымским огнеборцам пришлось выезжать на вызов в посёлок Увильды. Восьмиквартирный дом на улице Комарова был наполнен едким дымом.

 

– Утром хозяин квартиры № 5 выкурил в кровати сигарету и, не потушив её, ушёл на работу, – сказал сайту «КР» инспектор отдела надзорной деятельности № 16 Андрей Шаронов. – Спустя несколько часов соседи почувствовали запах дыма. Они сообщили об этом старосте посёлка и вызвали пожарных.

 

Из задымлённой квартиры огнеборцы вынесли тлеющий матрас. Учитывая, что жилище мужчины было сильно захламлено, пожара удалось избежать только чудом.

 

С начала года в Кыштыме из-за неосторожного обращения с огнём произошло десять пожаров, из них четыре – из-за непотушенных сигарет.

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter