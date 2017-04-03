В Кыштыме квартира чуть не сгорела из-за выкуренной в постели сигареты
Автор: КР от Сегодня, 09:29 Категория: Происшествия
Вчера кыштымским огнеборцам пришлось выезжать на вызов в посёлок Увильды. Восьмиквартирный дом на улице Комарова был наполнен едким дымом.
– Утром хозяин квартиры № 5 выкурил в кровати сигарету и, не потушив её, ушёл на работу, – сказал сайту «КР» инспектор отдела надзорной деятельности № 16 Андрей Шаронов. – Спустя несколько часов соседи почувствовали запах дыма. Они сообщили об этом старосте посёлка и вызвали пожарных.
Из задымлённой квартиры огнеборцы вынесли тлеющий матрас. Учитывая, что жилище мужчины было сильно захламлено, пожара удалось избежать только чудом.
С начала года в Кыштыме из-за неосторожного обращения с огнём произошло десять пожаров, из них четыре – из-за непотушенных сигарет.
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