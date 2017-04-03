Полиция Кыштыма предупреждает автовладельцев о бандитах на дорогах в ночное время
Автор: КР от Вчера, 09:30 Категория: Происшествия
В Челябинской области уже зарегистрировано несколько случаев, когда водители-южноуральцы чуть не стали жертвами преступников. Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, в основном это происходит ночью на автомобильных трассах за пределами населённых пунктов.
– Если в пути у вас неожиданно пробило колесо или в лобовое стекло прилетел пакет с краской или чем-то ещё, ни в коем случае не останавливайтесь, – говорит Светлана Дятлова. – Постарайтесь уехать как можно дальше от места ЧП. Не исключено, что всё это – дело рук преступников, которые такими способами пытаются заставить водителей остановиться. После этого они избивают и грабят своих жертв.
Один из пострадавших – житель нашего региона – ехал в ночное время из Челябинска в Магнитогорск. К нему в лобовое стекло неизвестные бросили пакет с белой краской. Однако уже зная о том, какие уловки используют грабители, он не стал затормаживать, а доехал до первой остановки дальнобойщиков.
Полиция призывает водителей быть бдительными и, по возможности, отказаться от поездок в ночное время.
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