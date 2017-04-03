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В Кыштыме пьяный муж переломал жене рёбра

Автор: КР от Сегодня, 09:07 Категория: Происшествия

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В минувший вторник 40-летний житель нашего города, ранее отбывающий сроки за кражи и грабёж, избил свою 36-летнюю сожительницу. Драка произошла в доме № 111 на улице Карла Либкнехта.

 

Как сказал сайту «КР» заместитель начальника следственного отдела полиции Александр Тепленко, мужчина пришёл домой пьяный и между ним и его гражданской женой разгорелся скандал. Глава семьи пустил в ход кулаки. Потерпевшую госпитализировали с множественными переломами рёбер, ушибами и гематомами.

 

Дебошир уже задержан. Ему предъявлено обвинение по части второй статьи 111 Уголовного кодекса – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция данной статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

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