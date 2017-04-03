В Кыштыме пьяный муж переломал жене рёбра
Автор: КР от Сегодня, 09:07 Категория: Происшествия
В минувший вторник 40-летний житель нашего города, ранее отбывающий сроки за кражи и грабёж, избил свою 36-летнюю сожительницу. Драка произошла в доме № 111 на улице Карла Либкнехта.
Как сказал сайту «КР» заместитель начальника следственного отдела полиции Александр Тепленко, мужчина пришёл домой пьяный и между ним и его гражданской женой разгорелся скандал. Глава семьи пустил в ход кулаки. Потерпевшую госпитализировали с множественными переломами рёбер, ушибами и гематомами.
Дебошир уже задержан. Ему предъявлено обвинение по части второй статьи 111 Уголовного кодекса – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция данной статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.
Комментарии
В Кыштыме не будет пенсионеров, получающих меньше прожиточного минимума (slesar)
ХА-ХА-ХА Ну, спасибо Только вы напишите в газете, как имея в кармане 8523 рубля, заплатить за ЖКХ, купить лекарств, еду Не говорю про то, что надо одеться >>>
Есть шипы – должна быть и наклейка. Водители Кыштыма могут угодить под штрафы за отсутствие знаков на авто (Коля Гусев)
Меня сегодня оштрафовали это побор называется Пока рылся в инете чтобы узнать реально ли это законно (ну да я слоупок))), наткнулся на статью добротную http: zanuda info новые-штрафы-за-отсутс >>>
Есть шипы – должна быть и наклейка. Водители Кыштыма могут угодить под штрафы за отсутствие знаков на авто (Серёга)
Кому в бошку пришла идея штрафовать за отсутствие знака "Ш" если через пару недель надо будет переобуваться на лето >>>
После разноса Бориса Дубровского глава Каслей подал в отставку (Горожанин)
На текущий момент Каслинский район является одним из самых проблемных в Челябинской области Там существует политический кризис, ряд острых проблем в сфере строительства, ЖКХ, соцобеспечения, дорож >>>
Житель Кыштыма продавал баранов, а угодил в ловушку к мошенникам (Кирилл Мазур)
помни-преступность не имеет национальности >>>
Все комментарии