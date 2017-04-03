В Кыштыме загорелся жилой дом неподалёку от школы
Автор: КР от Сегодня, 08:43 Категория: Происшествия
Сегодня утром кыштымские огнеборцы тушили пожар в жилом доме № 28 на улице Кирова, что в районе четвёртой школы.
Как сказал сайту «КР» с места ЧП заместитель начальника пожарной части № 38 Андрей Раскостов, хозяйка пошла выносить мусор и увидела, что горит одна из хозпостроек. Огонь быстро перекинулся на крышу её дома.
– Пожар ликвидирован, и сейчас ведётся проливка кровли, – говорит Андрей Борисович. – В дальнейшем дом вполне пригоден для проживания.
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