В Кыштыме дети подожгли дом
Автор: КР от Сегодня, 12:39 Категория: Происшествия
В минувшее воскресенье четверо детей в возрасте от 12 до 14 лет, проживающие в посёлке Слюдорудник Кыштымского городского округа, играли в одном из заброшенных домов. Когда к вечеру стало смеркаться, самый старший из них поджёг тряпку, которую нашёл на полу, и подвесил её под потолок. Когда она упала, дети закидали пламя всем, что попалось им под руки, и убежали.
Дым из заброшенного жилища увидел сторож одного из частных домовладений. Он же и вызвал пожарных и полицию.
Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, когда огнеборцы приехали на место, бревенчатое строение уже догорало. В настоящее время устанавливаются владелец дома и причинённый ущерб.
А хулиганов поставили на профилактический учёт в подразделение по делам несовершеннолетних полиции. Выяснилось, что все они из неблагополучных семей – родители совершенно не занимаются их воспитанием.
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