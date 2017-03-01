Никогда не обгоняйте на повороте. В Озёрске оплакивают молодую пару, погибшую в страшном ДТП
Автор: КР от Сегодня, 15:32 Категория: Происшествия
Как уже сообщал сайт «КР», вчера днём на автодороге между Кыштымом и селом Кузнецкое в сложных погодных условиях произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Иномарка, в салоне которой находились молодые супруги из Озёрска, на большой скорости вылетела на полосу встречного движения и столкнулась с маршрутным автобусом, следовавшим из Челябинска в Кыштым и, к счастью, полупустым. Из шести человек, находившихся в маршрутке, троим понадобилась медицинская помощь. Их травмы не представляют угрозу для жизни. Водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте.
Погибших Александра и Оксану Федотовых в Озёрске знали многие. Молодые люди отличались дружелюбием и доброжелательностью, коммуникабельностью. Их совсем маленький сын Артемий во время трагедии находился в детском саду. После его забрал дедушка. Решается вопрос об передаче малыша под опеку или его усыновлении родными людьми.
Брат Александра Кирилл создал в социальной сети ВКонтакте именную группу памяти Саши и Оксаны Федотовых. Он сообщил о том, что первое поминовение погибших состоится завтра в 15.40 в храме Святого великомученика Георгия в деревне Беспаловка села Губернское Аргаяшского района. По его словам, Александр сам пришёл в этот дом Божий. Добраться до места поминовения все, кто знал погибших, могут только на личном транспорте. Прощание с Федотовыми состоится в Озёрске.
В созданной Кириллом группе друзья Александра и Оксаны пишут слова соболезнования, сожалеют о безвременной утрате.
«Трудно, невозможно поверить, что мы больше не встретимся на Земле, что их больше нет... Остался маленький Артемий, веселый и непоседливый мальчик, даже не представляю, что он сейчас чувствует... Будем стараться помогать семье, кто его усыновит. И последнее - пожалуйста, НИКОГДА, слышите, НИКОГДА не идите на обгон на повороте!!!», - обратился ко всем один из знакомых погибших Евгений Шитиков.
Комментарии
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