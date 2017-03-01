ДТП под Кыштымом оказалось смертельным
Автор: КР от Сегодня, 12:29 Категория: Происшествия
Фото взято из интернет-сообщества "Я ОЧЕВИДЕЦ!!! г. Кыштым"
Как только что стало известно сайту «КР» из собственных источников, на автодороге между Кыштымом и селом Кузнецкое лоб в лоб столкнулись рейсовый микроавтобус «Мерседес», следовавший по маршруту «Челябинск – Кыштым» и легковой автомобиль «Хёндай Акцент».
Фото взято из интернет-сообщества "Я ОЧЕВИДЕЦ!!! г. Кыштым"
В автобусе находилось шесть человек, включая водителя. Трое из них обратились за помощью к прибывшим на место ДТП врачам скорой помощи. Их травмы, по предварительным данным, не несут угрозу жизни.
Фото взято из интернет-сообщества "Я ОЧЕВИДЕЦ!!! г. Кыштым"
И водитель, и пассажир иномарки – оба жители Озёрска – скончались на месте. По предварительной версии, именно «Хёндай» выехал на полосу встречного движения.
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