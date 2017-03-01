Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » ДТП под Кыштымом оказалось смертельным

ДТП под Кыштымом оказалось смертельным

Автор: КР от Сегодня, 12:29 Категория: Происшествия

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Фото взято из интернет-сообщества "Я ОЧЕВИДЕЦ!!! г. Кыштым"

 

Как только что стало известно сайту «КР» из собственных источников, на автодороге между Кыштымом и селом Кузнецкое лоб в лоб столкнулись рейсовый микроавтобус «Мерседес», следовавший по маршруту «Челябинск – Кыштым» и легковой автомобиль «Хёндай Акцент».

 

 

Фото взято из интернет-сообщества "Я ОЧЕВИДЕЦ!!! г. Кыштым"

 

В автобусе находилось шесть человек, включая водителя. Трое из них обратились за помощью к прибывшим на место ДТП врачам скорой помощи. Их травмы, по предварительным данным, не несут угрозу жизни.

 

Фото взято из интернет-сообщества "Я ОЧЕВИДЕЦ!!! г. Кыштым"

 

И водитель, и пассажир иномарки – оба жители Озёрска – скончались на месте. По предварительной версии, именно «Хёндай» выехал на полосу встречного движения.

 

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter